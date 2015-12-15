سفر وعودة 1049 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1049 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 568 إلى الجانب الليبى، بينهم 238 مصريا و 330 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 481 بينهم 339 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و142 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 110 آلاف و835 مصريا.

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