رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الطلاب المثاليين

كرم الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة فى مسابقة الطالب المثالى.

وأكد مصطفى رزق مدير مكتب رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، سلم الطلاب جوائز مالية قدرها الفان وأربعمائة جنيه، وفاز كل من عصام عبد الرحمن النجار، ومنى ممدوح محمد على بالمركز الأول، وفاز كل من أحمد محمد عبد الرحمن هنداوى، والطالبة فاطمة رضا النويشى بالمركز الثانى، وجاء أحمد جمال السعيد جندى، وداليا إدريس العباسى فى المركز الثالث.

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