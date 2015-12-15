إعدام 140 كيلو كبدة وسجق ولحوم غير صالحة داخل سوبر ماركت شهير بالمنصورة

تمكنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية، بإشراف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، من إعدام 140 كيلو جرام كبدة وسجق ومصنعات لحوم، و100 كيلو جرام سكر بودرة، و20 كيلو جرام ملبن، و25 كيلو جرام مخبوزات، بالإضافة إلى 240 كيلو جرام جبنة، و60 كيلو جرام عجينة، و250 كيلو جرام خميرة لسوء التخزين، داخل سوبر ماركت شهير بالمنصورة.

وتم ضبط هذه المنتجات أثناء الحملة المكبرة لمديرية الصحة لمتابعة ومراقبة الأسواق ومصانع إنتاج حلوى المولد النبوى الشريف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة بعدد من المصانع وإخطار الحى بغلق المنشآت التى بها قصور فى الاشتراطات الصحية.