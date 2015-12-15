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بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق

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بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق بغداد تدعو أنقرة مجددا لسحب كامل قواتها من العراق

طالبت العراقية الثلاثاء، تركيا بسحب "كامل" القوات التى نشرتها فى العراق دون موافقة بغداد، لتعبر بذلك عن عدم رضاها على الانسحاب الجزئى لهذه القوات الذى تم الاثنين.

وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء حيدر العبادى أن "مجلس الوزراء ناقش الأزمة مع تركيا، وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الاراضى العراقية واحترام سيادته الوطنية".

وياتى الموقف العراقى بعد يوم واحد من سحب تركيا لجزء من قواتها العسكرية من معسكر بعشيقة قرب الموصل باتجاه شمال البلاد.

ولم يعرف حتى الان بالتحديد عدد الدبابات ولا عدد الجنود الذين ارسلتهم انقرة إلى المعسكر الاسبوع الماضى لكنها تؤكد أن الهدف من ارسال هذه القوة حماية مدربين اتراك يعملون على تدريب قوات عراقية تستعد لقتال تنظيم داعش.

وأثار هذا الانتشار التركى توترا حادا مع الحكومة العراقية التى طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج إلى مجلس الامن.

وكان مسؤول تركى رفيع اعلن الاسبوع الماضى أن عشرين دبابة مع ما بين 150 إلى 300 جندى نشروا لحماية المدربين الاتراك فى قاعدة بعشيقة العسكرية قرب مدينة الموصل التى يسيطر عليها جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية منذ يونيو 2014.

وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة اشهر هناك بتدريب قوات الحكومة الاقليمية لكردستان العراق، البشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون فى قتال تنظيم داعش. وتؤكد انقرة انها ارسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.
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مصر 365

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