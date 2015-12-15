وزارة الدفاع العراقية: القوات التركية لم تنسحب من العراق حتى الآن

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى، أن القوات التركية لم تنسحب من الأراضى العراقية، وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية الحدث فى خبر عاجل اليوم.

يذكر أن نائب الرئيس الأمريكى "جو بايدن" شجع أعضاء الحكومة التركية على استكمال مفاوضات انسحاب القوات التركية من الموصل مع حكومة بغداد فى محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.

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