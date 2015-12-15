اختطاف مدير مستشفى مالطى فى طرابلس الليبية

>قالت الحكومة المالطية إن مدير مستشفى يملكها مالطى تعمل فى ليبيا اختطف فى العاصمة الليبية طرابلس، وقال المسؤولون اليوم الثلاثاء إن بيير بالداكتشينو البالغ من العمر36 سن من مستشفى سانت جيمس فى طرابلس تم اختطافه أمس الاثنين أثناء عودته حوالى الساعة الخامسة مساء.

وأضافت الحكومة أنها "تعمل مع السلطات الليبية" لتأمين إطلاق سراحه، وكررت نصيحتها للرعايا المالطيين بعدم السفر إلى ليبيا. ورفضت الحكومة التعليق بشأن الخاطفين.

مدير المستشفى هو المالطى الثالث الذى يتم اختطافه فى ليبيا خلال 18 شهرا. وكان المختطفان السابقان يعملان أيضا فى ليبيا؛ تم إطلاق سراح أحدهما بعد 11 يوما فى الأسر والآخر بعد 47 يوما.

>