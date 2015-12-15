رئيس تحرير صحيفة سودانية يعلن تعليق صدورها من قبل المخابرات السودانية

>أعلن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية السودانية المستقلة عثمان ميرغنى الثلاثاء أن جهاز الأمن والمخابرات علق صدور الصحيفة لاجل غير مسمى دون إبداء أسباب، وكانت الصحيفة عادت إلى الصدور عام 2014 بعد أن أوقفت لمدة عامين بقرار من جهاز الأمن.

وقال ميرغنى لفرانس برس "ابلغنا جهاز الأمن والمخابرات عبر اتصال هاتفى من أحد ضباطه بتعليق صدور الصحيفة لأجل غير مسمى وهو نفس الوضع الذى حدث لنا فى عام 2012"، وأضاف ميرغنى "صادر جهاز الامن بالامس من المطبعة نسخ عدد يوم الاثنين بعد طباعتها دون إبداء الأسباب"، وعرف ميرغنى بانتقاداته لحكومة البشير فى زاويته اليومية.

وتعانى الصحافة السودانية من المصادرة والتوقيف بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، المؤسسة القوية فى سلطة حكومة الرئيس السودانى عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد منذ عام 2003 .

وياتى السودان فى المرتبة 174 من بين 179 دولة فى مؤشر حرية الصحافة الذى تصدره منظمة صحافيون بلا حدود سنويا ومقرها باريس، وتداول صحافيون سودانيون على موقع التواصل الاجتماعى كلاما قالوا بانه ورد على لسان الرئيس البشير خلال اجتماع مع نواب حزبه فى البرلمان مطلع الاسبوع وقال فيه "ساتولى ملف الاعلام بنفسي".

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