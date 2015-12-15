مراسلون بلا حدود:ارتفاع عدد الصحافيين الرهائن وتراجع عمليات الخطف فى 2015

> كشفت حصيلة سنوية لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن 54 صحافيا لا يزالون محتجزين رهائن في العالم في نهاية 2015 وهو رقم سجل ارتفاعا مقارنة مع العام الماضى حيث كان عددهم 40 لكن عمليات الخطف تراجعت عن 2014.

وهذا الرقم لا يشمل عدد الصحافيين الذين قتلوا هذا العام والذي ستعلنه المنظمة في نهاية ديسمبر الحالى، وقالت المنظمة ان زيادة عدد الصحافيين الرهائن (54 بينهم امرأة) يعود الى ارتفاع عدد عمليات خطف الصحافيين في اليمن هذا العام.

وتسجل سوريا أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين رهائن من قبل مجموعات غير حكومية (26). ويحتجز تنظيم الدولة الإسلامية وحده 18 صحافيا لاسيما في سوريا والعراق بحسب المنظمة، وقال كريستوف دولوار الامين العام للمنظمة في بيان ان "تجارة حقيقية لاحتجاز الرهائن تطورت في بعض مناطق النزاعات".

وفي المقابل فان عدد الصحافيين المسجونين إلى هذا اليوم (153) تراجع مقارنة مع العام الماضى (-14%) وكذلك عدد الصحافيين المخطوفين (79 عملية خطف اي بتراجع قدره 34% بالنسبة الى 2014)، وقالت المنظمة إن "الصين ومصر وإيران وإريتريا لا تزال من أكبر السجون في العالم بالنسبة إلى الصحافيين".

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