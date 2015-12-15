أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تحذيرات من تكاثر أسراب الجراد الصحراوى على الساحل السودانى

Google+ Print
تحذيرات من تكاثر أسراب الجراد الصحراوى على الساحل السودانى تحذيرات من تكاثر أسراب الجراد الصحراوى على الساحل السودانى

حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" من احتمال تعرض منطقة ساحل السودان بولاية البحر الأحمر لزيادة فى معدلات تكاثر أسراب الجراد الصحراوى، بسبب الزيادة المضطردة فى هطول الأمطار بتلك المنطقة.

وقال رئيس قسم الجراد بوزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر السودانية محجوب موسى محمد- فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أنه "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة أسراب الجراد"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت وقاية بإعداد وتأهيل كوادر مدربة فى مجال وقاية النباتات لمكافحة الآفات المختلفة، والمتخصصة كذلك فى مكافحة الجراد الصحراوى قبل عمليات التوالد والتكاثر.

وأوضح أن ساحل البحر الأحمر يعد من مناطق التكاثر التقليدى للجراد الصحراوى خاصة فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن وزارة الزراعة السودانية تجرى الترتيبات اللازمة حاليا لمواجهة التكاثر المحتمل خلال الفترة المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365