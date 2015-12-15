تحذيرات من تكاثر أسراب الجراد الصحراوى على الساحل السودانى

حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" من احتمال تعرض منطقة ساحل السودان بولاية البحر الأحمر لزيادة فى معدلات تكاثر أسراب الجراد الصحراوى، بسبب الزيادة المضطردة فى هطول الأمطار بتلك المنطقة.

وقال رئيس قسم الجراد بوزارة الزراعة بولاية البحر الأحمر السودانية محجوب موسى محمد- فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أنه "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة أسراب الجراد"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت وقاية بإعداد وتأهيل كوادر مدربة فى مجال وقاية النباتات لمكافحة الآفات المختلفة، والمتخصصة كذلك فى مكافحة الجراد الصحراوى قبل عمليات التوالد والتكاثر.

وأوضح أن ساحل البحر الأحمر يعد من مناطق التكاثر التقليدى للجراد الصحراوى خاصة فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن وزارة الزراعة السودانية تجرى الترتيبات اللازمة حاليا لمواجهة التكاثر المحتمل خلال الفترة المقبلة.

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