"ديلى ميل": "الفطر السحرى" يخفف أعراض الاكتئاب والقلق الناتج عن السرطان

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، لكن الفطر السحرى له دور فعال فى السيطرة على هذه الأعراض.

وقال الباحثون إن كثيرًا من الأشخاص عندما يسمعون كلمة "سرطان" يرهبون وينتابهم القلق الشديد وهذا يؤدى بهم إلى مشاكل عديدة أبرزها الاكتئاب، ويقلل من فرص الشفاء من المرض.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسرطان ينتابهم حالة مستمرة من الخوف الدائم من العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، الذى يترتب عليه عواقب عديدة.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون فى مواجهة الاضطرابات الناتجة عن السرطان يمكنهم تخفيف مشاكلهم الصحية العقلية من خلال تناول "الفطر السحرى".

وأكد الباحثون على أن فطر "سيلوسيبين" الذى يطلق عليه الفطر السحرى، له فوائد مذهلة للسيطرة على القلق والاكتئاب، وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل إذا تم تناول 3 مجم منه لكل شخص يزن 70 كيلوجرامًا بصورة يومية.

وأضاف الدكتور رولاند جريفيث، أستاذ علم النفس والأعصاب، فى جامعة جونز هوبكنز، أن جرعة واحدة يوميًا قد تكون كافية لإنتاج دائم لهرمون السيروتونين المسئول عن المزاج لدى المرضى الذين يعانون من السرطان المهدد للحياة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل"، البريطانية، وذلك فى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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