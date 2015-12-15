بعد بيرين سات من هي النجمة التي ستنضم إلى "السلطانة كوسيم"؟

في محاولة منه لإنقاذ الموسم الأول من مسلسله التاريخي "السلطانة كوسيم" من الفشل الجماهيري، إثر عدم قدرته على احتلال المركز الأول في الريتنغ الأسبوعي للمشاهدة في تركيا، قام تيمور ساوجي منتج المسلسل بضم النجمة التركية الجميلة ديلارا أكسوييك الشهيرة بشادية في مسلسل "الرحمة"، التي أدت فيه دور شقيقة أوزغو نامال بتميز لفت أنظار المخرجين إليها.

ويجرى التكتم عن تفاصيل دورها الذي سيتكشف في الحلقات القادمة منه مع بيرين سات وهوليا أفشار وإكين كوتش ومتي هوروز أوغلو، وقادر دولو وإسراء ديرمانجي أوغلو.

يذكر أن الصحف التركية أكدت أن النجمة بيرين سات ستنضم إلى المسلسل اعتباراً من الحلقة السابعة، بعد أن كان مقرراً ظهورها في الحلقة العاشرة.

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