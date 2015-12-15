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أهالى دمنهور يحتفون بدخولها تريند على تويتر ويتجاهلون انتخابات البرلمان

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أهالى دمنهور يحتفون بدخولها تريند على تويتر ويتجاهلون انتخابات البرلمان أهالى دمنهور يحتفون بدخولها تريند على تويتر ويتجاهلون انتخابات البرلمان
احتفل أهالى دمنهور على موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد دخول هاشتاج مركز "دمنهور" قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى اليوم الثلاثاء، ويعد ذلك أول ظهور لـ "دمنهور" على الوسوم، بشكل فاق اهتمامهم بجولة إعادة الانتخابات فى المركز والتى كانت السبب الرئيسى فى صعود دمنهور لقائمة التريند فى .

وفى ظل الأجواء الاحتفالية و الفكاهية، بسبب دخول مركز دمنهور التريند المصرى توالت التعليقات على الهاشتاج، فقال أحد المدونين "يا لهوى ياجدعان دمنهور تريند.. وصلنا خلاص للعالمية عدينا خلاص"، وغرد آخر "دمنهور تريند على تويتر نهاية العالم قربت والله يا جماعة".

وكتب المدون محمد إبراهيم عبر الهاشتاج قائلا "أخيرا شفت دمنهور تريند، لا انتو بتضحكوا عليا، دمنهور اتغيرت يا خال".

وبدوره شارك الناشط أحمد الحلاوى فرحته لوجود دمنهور هاشتاج على تويتر، قائلا "دمنهورى وأفتخر، إحنا جامدين جدا و التريند منور".

وفى سياق آخر كان سبب دخول هاشتاج " منهور" التريند المصرى هو تأخر فتح 30 لجنة انتخابية بدائرة بندر ومركز دمنهور لعدم وصول القضاة فى جولة إعادة انتخابات البرلمانية.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد ألغت الانتخابات فى دائرة بندر ومركز دمنهور قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج "مبروك زعيتر" ضمن المرشحين رغم صدور حكم بحبسه 5 سنوات فى اتهامه بالقتل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>
>- تأخر فتح 30 لجنة فى جولة الإعادة للانتخابات بدائرة دمنهور

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مصر 365

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