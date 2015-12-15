محافظ أسوان: توريد 800 ألف رأس عجل سودانى لمجزر أبو سمبل خلال 3 سنوات

تفقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ أسوان مصطفي يسري ووزير التجارة السوداني صلاح محمد حسن والسفيرة أحلام عبد الجليل قنصل جمهورية السودان الشقيقة بأسوان مجزر الشرق الأوسط الآلي والمحجر البيطري بمدينة أبو سمبل السياحية التابعين للقطاع الخاص.

وتابع المسئولين مراحل الإنتاج، حيث يتم توريد رؤوس العجول للمجزر من خلال شركتي الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، ووادي النيل للإنتاج الزراعي والحيواني للجانب المصري.

وتم خلال لقاء الوزير والمحافظ بمسئولي الشركتين الاتفاق علي تنفيذ أكبر صفقة لتوريد 800 ألف رأس من العجول السودانية لمجزر أبو سمبل خلال الـ 3 سنوات القادمة من عام 2016 إلي عام 2018 كمرحلة أولي.

وحضر الزيارة الميدانية لوزير التموين ومحافظ أسوان لمجزر الشرق الأوسط والمحجر البيطري بأبو سمبل صبحي طاحون رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة الغذائية بوزارة التموين، وحسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان، ومحمد أنور رئيس مدينة أبو سمبل السياحية.

ومن جانبه أشار محافظ اسوان، إلى أن تنفيذ هذا المشروع الإنتاجي الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق المحلية لمواجهة جشع بعض التجار والقضاء علي استغلال المواطنين، ويساهم بشكل مباشر في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطن البسيط والذي يأتي من حرص الحكومة التي تعمل جاهدة لصالح المواطن وغير القادرين.

وأضاف المحافظ أن وجود منفذ قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية ساهم أيضاً في الوصول إلى هذا الاتفاق مع الجانب السوداني على توريد هذه الكميات من اللحوم، لتكون باكورة للتعاون في مجالات عديدة مع الأشقاء السودانيين، موضحاً أنه بالتوازي كانت محافظة أسوان هي أول محافظة علي مستوي محافظات الصعيد تنفذ مبادرة وزارة التموين لمشروع " كون وجبتك بأقل من 30 جنيه " في نهاية الشهر الماضي والذي يتضمن طرح وجبات متكاملة ومتنوعة بأسعار تتراوح ما بين 24.60 جنيه وحتى 29.15 جنيه للوجبة وذلك داخل مختلف فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة.

وأوضح أن القوات المسلحة بدأت في طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في 9 منافذ علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية تتناسب مع ظروفهم المعيشية والأسرية.

وأكد مصطفي يسري أن مجزر الشرق الأوسط بالمدينة تم إنشاؤه علي مساحة 375 متر مربع في عام 2010 بتكلفة وصلت 4 مليون جنيه، ويضم 8 حظائر علي مساحة 2700 متر، تحتوي كل منها علي روؤس العجول البلدية السودانية بإجمالي 8 ألاف رأس يتم ذبحها بالمجزر، لافتاً إلي أنه عقب الإنتهاء من إجراءات الأطمئنان علي سلامة هذه العجول بالمحجر البيطري بأبو سمبل من خلال لجنة بيطرية متخصصة تقوم بالفحوصات والكشوفات البيطرية اللازمة للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية أو معدية.

ويقع المحجر البيطري علي بعد 100 متر من مجزر الشرق الأوسط وتم إنشاؤه بتكلفة وصلت 2 مليون جنيه، ليتم بعد الانتهاء من ذبحها بالمجزر الآلي توزيعها علي منافذ وزارة التموين سواء الشركة المصرية للسلع الغذائية أو المجمعات الاستهلاكية وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية.