محلب وكامل الوزير يتفقدان توسعات ميناء شرق بورسعيد

تفقد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئاسة الجمهورية للمشروعات التنموية واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، أعمال توسعات ميناء شرق بورسعيد وإنشاء أرصفة بحرية جديدة، والتقى محلب بمسئولى الشركات العاملة فى إنشاء أرصفة بحرية جديدة جنوبى الميناء الحالى تستهدف الزيادة الاستيعابية للميناء.

وقال اللواء كامل الوزير، إن الأرصفة الجديدة خصص منها 70? كأرصفة حاويات و30? تستخدم أغراضا مختلفة، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى ديسمبر من العام المقبل.

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