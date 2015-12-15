بالفيديو.. القيادى الإخوانى حمزة زوبع يعترف: إحنا جماعة متخلفة وبيتلعب بينا

شن حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، والقيادى الإخوانى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، ومكتبها فى لندن، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان مخترقة من الداخل، ومن يتخذ القرار فيها غير معروف.

وقال زوبع فى تصريحات على أحد القنوات الإخوانية :"هو قرار الإخوان بيصدر من لندن، ولا من داخل مصر، أنا مش عارف، يطلع إخوان لندن يقيلوا محمد منتصر ويعينوا طلعت فهمى بدلا منه، رغم أنه كان مسئولا فى لجنة التربية بالجماعة، ثم يخرج إخوان الداخل ويعلنوا أن منتصر باقى فى منصبه. ده تهريج".

واستطرد زوبع:"انا ساكت من زمان ومش بتكلم، وكاتم فى نفسى، إحنا جماعة متخلفة، وبيتلعب بينا، إحنا بقينا جماعتين، وانتم اللى طلعتكم ناس وخرجتم ناس، أنت – أى مجموعة إخوان لندن – بتقضى على الناس فى الداخل".