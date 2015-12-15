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الحبس 3 سنوات لبطلتى فيديو سرقة كيلو ونصف ذهب من محل مجوهرات بشبرا الخيمة

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الحبس 3 سنوات لبطلتى فيديو سرقة كيلو ونصف ذهب من محل مجوهرات بشبرا الخيمة الحبس 3 سنوات لبطلتى فيديو سرقة كيلو ونصف ذهب من محل مجوهرات بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، برئاسة المستشار شريف نافع، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددا بحبس سيدتين بطلتى سرقة كيلو نصف ذهب، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.


>صدر الحكم بعضوية المستشارين أيمن حمدان، وحاتم نصار، وبحضور خالد الشناوى ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عبد المنعم الشحات.

تعود أحداث الواقعة عندما دخلت 5 سيدات محل ذهب بشبرا الخيمة، لشراء مصوغات ذهبية من محل مجوهرات، وأن السيدات أخذن يشاهدن مجموعة من الذهب، وقالت إحداهن لصاحب المحل إنها تريد أن تشاهد مجموعة من الذهب المعروض خارج المحل، وبسبب حسن نية البائع لم يشك بهن، وخاصة أن الذى يعمل معه بالمحل خرج لشراء شئ ما، وفى أثناء ذلك سارعت إحداهن إلى الخزينة التى كانت تحتوى على كيلو ونصف ذهب وسرقتها، وخرجن جميعا من المحل، واكشف الصائغ بعد ذلك واقعة السرقة، وتم التعرف على المتهمات من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، التى بينت عملية سرقة الذهب من الخزينة.

بالفيديو..ضبط 5 متهمين سرقوا كيلو ونصف ذهب من محل "جواهرجى" فى بنى سويف

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مصر 365

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