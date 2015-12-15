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"الأرصاد" تحذر: طقس غير مستقر لمدة أسبوع بدءا من الغد

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"الأرصاد" تحذر: طقس غير مستقر لمدة أسبوع بدءا من الغد "الأرصاد" تحذر: طقس غير مستقر لمدة أسبوع بدءا من الغد
أكد وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء ستبدأ الأمطار فى التساقط مرة أخرى على المدن الساحلية ناحية الغرب مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، وستكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، وتزداد فرص سقوطها يوم الخميس مع انخفاض درجات الحرارة والذى سيستمر حتى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية خلال مقابلة مع برنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تى فى"، اليوم الثلاثاء، أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد أمطارا غزيرة ورعدية على المدن الساحلية.

وناشد المتحدث باسم هيئة اللأرصاد، المسئولين بهذه المدن بأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة، كاشفا عن إرسال تقارير بالحالة الجوية للمحافظات الساحلية لتحذيرهم من هذه الأمطار، موضحًا أن القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ستواجه أمطارا ما بين القليلة إلى المتوسطة.

وأوضح أن حركة الملاحة البحرية ستتأثر الأسبوع المقبل، خاصة بالبحر المتوسط، فسيكون هناك اضصرابًا.

وأكد وحيد سعودى، على أن حالة الجو فى جنوب سيناء وشرم الشيخ متوسطة البرودة ومائلة للدفء فى بعض الأحيان.

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مصر 365