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ضبط تاجر خردة وعاطل بحوزتهما مهمات "سكك حديدية" مسروقة بالمنيا

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ضبط تاجر خردة وعاطل بحوزتهما مهمات "سكك حديدية" مسروقة بالمنيا ضبط تاجر خردة وعاطل بحوزتهما مهمات "سكك حديدية" مسروقة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اليوم، الثلاثاء، بالتنسيق مع مباحث السكة الحديد من ضبط عاطل وتاجر خردة بحوزتهما مهمات تابعة للسكة الحديد مسروقة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطاراً من وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، يفيد ضبط "محمود.ن"، 42 سنة، تاجر خردة، بحوزته مهمات مصلحية المتحصل عليها من السرقة من ورش السكة الحديد.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه وبصحبته "ربيع- ص" 21، سنة، عاطل، أثناء تسليم الأول كمية من حديد الخردة الخاص بهيئة السكة الحديد عبارة عن 3 مثلث فرامل، 3 فتيل مثلث، 2 أنجة، ذراع شداد، 2 شيال أمان مجوز، 2 لينة كوتش، بلف تقسم هواء، فلنكة حديد، 2 شريحة صاج، باب وسط عربات رومانى، رف صاج العفش، 8 بنز كابولى، بنز فرامل، بنز بولستر، قطع ألومونيوم، كليبسات بطاريات خاصة بكهرباء القطارات.

وبمواجهة المتهمين، اعترف الأول بالإتجار فى مهمات السكك الحديدية، والثانى بسرقة المضبوطات من ورش سكك حديد المنيا.

وبالكشف عنهما تبين اتهام الأول فى 3 قضايا آخرهم سرقة حيوانات، والثانى مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا آخرهم قضية ضرب.
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