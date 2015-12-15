إصابة ثلاثة عمال إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالمنصورة

أصيب ثلاثة عمال بعد سقوطهم من أعلى سقالة أثناء قيامهم بصب سقف منزل بالمنصورة بارتفاع 7 أمتار وسقطت عليهم أجزاء من الخرسانة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من النقيب عبد الكريم عوض رئيس نقطة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول كل من أحمد بدر محمد ومقيم قرية البيضة التابعة لمركز تمى الأمديد 27 سنة، وموسى أبو جبر، 40 سنة، ومقيم تمى الأمديد، وإبراهيم محمد حرفوش، 35 سنة، مقيم تمى الأمديد، مصابين بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم وبعض الكسور.

وبسؤالهم أكدوا أنهم عمال وأثناء قيامهم بصب سقف منزل بمنطقة جديلة سقطوا من أعلى سقالة بارتفاع 7 أمتار وسقطت عليهم أجزاء من الخرسانة وتم نقلهم إلى الاستقبال بالمستفى لتلقى العلاج.