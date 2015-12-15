محافظ دمياط يُطمئن أهالى كفر المنازلة على سلامة منازلهم

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تعهدت بضمان سلامة مساكن أهالى كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد والتى يجرى فيها حاليًا أعمال الحفر لمواسير الصرف الصحى، حيث إن الهيئة وشركة المقاولون العرب قاما بعمل خوازيق ساندة على جانبى الحفر بطول 180 مترًا حتى مدخل محطة الصرف الصحى، مما يوفر الحماية اللازمة للمساكن الواقعة فى هذا الاتجاه.

وكان أهالى القرية أعلنوا تخوفهم من تعرض منازلهم للانهيار أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحى.