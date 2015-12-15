"الشباب والرياضة" بقنا تنفى استقالة مجدى الشيخ رئيس لجنة المسابقات

نفت مديرية الشباب والرياضة بقنا برئاسة محمد الفنجرى وكيل الوزارة فى بيان رسمى لها ما صرح به مجدى الشيخ رئيس لجنة المسابقات بدورى مراكز الشباب بتاريخ 10 ديسمبر 2015، بأنه مستقيل من لجنة المسابقات، بسبب تدخل محافظ قنا في اعمال اللجنة وتصريحه بيوم 11 ديسمبر 2015 عن عدوله عن الاستقالة.

ومن جانبه أفاد محمد الفنجرى وكيل الوزارة بأن تصريحات السيد مجدى الشيخ رئيس لجنة المسابقات بدورى مراكز الشباب ليس لها أساس من الصحة، حيث إن أعضاء اللجنة فقط هم أصحاب القرار وأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، لم يدخل فى أى قرارات، لافتا أن الشيخ لم يحضر اجتماع اللجنة أثناء اتخاذ القرار الخاص بمباراة مركز شباب مدينة أبو تشت مع مركز شباب القارة، مؤكدا أن مجدى الشيخ لم يتقدم باستقالته حتى اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، إلى مديرية الشباب والرياضة وهى جهة تعيينه رئيسا للجنة المسابقات.