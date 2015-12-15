القبض على رجل أعمال صاحب كمباوند شهير بالشروق هارب من أحكام قضائية

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من القبض على رجل الأعمال الهارب "محمد .ع. م " رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقارى، ومالك مشروع إنشاء كمباوند شهير بمدينة الشروق، تنفيذا للعديد من الأحكام الصادرة ضده بالحبس فى قضايا تتهمه بالنصب على المواطنين فى مجال الاستثمار العقارى وبيع الأراضى وإصدار الشيكات بدون رصيد من خلال شركته بمدينة نصر.

تلقى اللواء شريف الروبى، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، معلومات بنشاط رجل الأعمال فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كلف اللواء أشرف حشيش نائب مدير الإدارة للمنطقة المركزية، بإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ إجراءات ضبطه بعد التأكد من صحة المعلومات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وتقدم عدد من المواطنين بالعديد من البلاغات ضد رجل الأعمال، نظرا لاستمراره فى الإعلان عن وحدات سكنية وفيلات بالكمباوند خاصته بالرغم من صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بسحب تلك الأرض، وتم حجزه بقسم أول شرطة مدينة نصر، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.