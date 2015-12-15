بالصور.. 29 فنانا وإعلاميا مغربيا فى شرم الشيخ لدعم السياحة

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، وفد مغربى يضم كبار الفنانين والإعلاميين والمثقفين المغاربة، حيث كان فى استقبالهم سالم سليمان مدير مكتب هيئه تنشيط السياحه بشرم الشيخ، وممثلى العلاقات العامة بمحافظه جنوب سيناء.

من أبرز الحضورفى الوفد الفنانة ليلى حديوى والإعلامى رشيد حياك، والإعلامية شامة درشول، وشامة شافيعى، ومن أبرز المطربين الموسيقار، والمطرب عبد الوهاب الدكانى والمخرج ونقيب المسرحيين بالمغرب مسعود بوحسن، والمخرج والممثل إدريس الروخ، والممثلة دنيا بوطازوت.

ومن المثقفين عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، وحسن أوريد المفكر والمؤرخ المغربى وأول ناطق رسمى باسم القصر الملكى المغربى ووفاء صندى الكاتبة والإعلامية ورئيسة جمعية حركة اعتدال المناهضة للتطرف، والموسيقار عبد الحق بنانى.

انتقل الوفد المغربى، فى مستهل زيارته لدعم السياحة فى شرم الشيخ، لفنادق المدينة، للتجهيز لجولاتهم بالمحافظة، آملين عودة السياحة المصرية لسابق عهدها الماضى.



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