أسرة "مسجون" من السويس تناشد وزير الداخلية برعايته بعد إصابته بفشل كلوى

"حالة إنسانية ونتمنى من الله رعايتها" هكذا خاطبت أسرة حسين على حسين على، المسجون بسجن وادى النطرون 440، وزير الداخلية مطالبين برعايته إنسانيًا وصحيًا بعد إصابته بفشل كلوى وتعطل الكليتين عن العمل بجسده وهو ما يمثل خطورة كبيرة عليه.

وطالبت أسرة المسجون، وهى من محافظة السويس، من وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ورئيس مصلحة السجون، بالنظر إلى نجلهم بنظرة إنسانية ورعايته شاملة طبيًا ونقله إلى سجن طرة نظرًا لتوافر وحدة للغسيل الكلوى هناك والاهتمام به بشكل إنسانى.

وأرفقت أسرة المسجون التقارير الطبية الخاصة به مناشدين وزير الداخلية والمسئولين فى الوزارة ومصلحة السجون بالتحرك لإنقاذه نظرًا لخطورة حالته الصحية لعدم انتظامه فى عملية الغسيل الكلوى منذ أكثر من شهر.



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