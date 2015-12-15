ضبط أقلام دمغ لتزوير أرقام السيارات بورشة سمكرى فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث مرور الزقازيق، اليوم، الثلاثاء، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ، من ضبط عدة أقلام "دمغ" لتزوير أرقام السيارات، و4 سيارات داخل ورشة سمكرى بمركز الزقازيق، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء سيد ندا، مدير إدارة مرور الشرقية، يفيد بقيام الرائد وائل جعفر، بالتنسيق مع المقدم حسام صبحى الضابطين بمباحث المرور، بناء على معلومات سرية، من ضبط "السيد ع إ" 34 سنة، سمكرى سيارات مقيم الشوبك مركز الزقازيق وبحوزته عدة أقلام دمغ سيارات بداخلها 45 قلما، قام بشرائها، وتمكن الرائد وائل جعفر، من ضبط 4 سيارات داخل الورشة، منها السيارة رقم 1014 رحلات غربية مرخصة، وتبين تزوير أرقامها، وتبين قيام السمكرى بتجميع قطع السيارات وتزوير أرقامها وأرقام الشاسيه، وإعادة بيعها بعد ترخيصها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر له المحضر رقم 47428 لسنة 2015 جنح مركز الزقازيق.