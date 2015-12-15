بالصور.. محافظ قنا يطلق مسيرة حماية المستهلك لتوعية المواطنين بحقوقهم

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مسيرة "حماية المستهلك"، التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والخاصة بتوعية المواطنين بواجباتهم وحقوقهم وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلى رجال الأمن والحماية المدنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن المسيرة تهدف إلى تقديم المعلومات التى يحتاجها المواطن قبل الشراء وبعده وتعريفه بكيفية مواجهة أى مشكلة قد تحدث له أثناء عملية التسوق، مضيفا أن هذه الفعالية تأتى ضمن برنامج المجلس المحلى لحماية المستهلك بالمحافظة، التى تسعى إلى نشرها بكافة مراكز وقرى المحافظة .

يذكر أن المسيرة انطلقت من أمام مبنى مديرية التربية والتعليم إلى ديوان عام المحافظة مرورا بمطرانية قنا ثم شارع 23 يوليو، وصولا إلى ميدان الساعة حاملة مجموعة من اللافتات والشعارات لتوعية المواطنين>



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