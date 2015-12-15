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السفير البريطانى يهنئ الاتحاد السكندرى ويوسف أوباما بالفوز: نعم نستطيع

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السفير البريطانى يهنئ الاتحاد السكندرى ويوسف أوباما بالفوز: نعم نستطيع السفير البريطانى يهنئ الاتحاد السكندرى ويوسف أوباما بالفوز: نعم نستطيع
هنأ جون كاسون، السفير البريطانى لدى ، فريق الاتحاد السكندرى بالفوز على طلائع الجيش بهدف وحيد أحرزه اللاعب يوسف أوباما، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال السفير البريطانى فى تغريده على موقع "تويتر" الإجتماعى "الاتحاد السكندرى ينتصر"، وأضاف "نعم نستطيع يا أوباما"، فى إشارة لشعار الرئيس الأمريكى باراك أوباما ولكن فى نفس الوقت فى إشارة للاعب الذى أحرز الهدف.

وكان السفير البريطانى قال فى تصريح صحفى إنه من مشجعى نادى الاتحاد السكندرى.

وأرفق كاسن تغريدته بهاشتاج سيد البلد ، ألعب يا أخضر .


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