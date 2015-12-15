بالصور..وزير التموين ومحافظ أسوان يتفقدان المجزر والمحجر الجديدين بأبو سمبل

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، يرافقه صلاح محمد حسن وزير التجارة السودانى واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، مجزر الشرق الأوسط الآلى والمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، وذلك لمتابعة مراحل الإنتاج بالمجزر والمحجر، بعد توريد رؤوس العجول للمجزر من خلال شركتى الاتجاهات المتعددة والمحددة السودانية ووادى النيل للإنتاج الزراعى والحيوانى بالجانب المصرى.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركتين لتوريد 800 ألف رأس من العجول السودانية لمجزر أبو سمبل خلال الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى.



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