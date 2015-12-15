أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. زراعة الشرقية تتحفظ على 23 طن أعلاف مغشوشة فى حملة مكبرة بفاقوس

Google+ Print
بالصور.. زراعة الشرقية تتحفظ على 23 طن أعلاف مغشوشة فى حملة مكبرة بفاقوس بالصور.. زراعة الشرقية تتحفظ على 23 طن أعلاف مغشوشة فى حملة مكبرة بفاقوس
تحفظت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، على كميات كبيرة من الأعلاف- أكثر من 23 طنًا- تم ضبطها فى وحدة جرش بدون تراخيص، فضلا عن كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة ضبطت فى محل آخر.

شنت مديرية الزراعة بالشرقية حملة مكبرة، برئاسة المهندس عاطف زناتى، مدير الرقابة على المبيدات الزراعية، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئية برئاسة الرائد أحمد إبراهيم، والنقيب فرج أباظة، فى منطقة أبو شلبى بفاقوس، ومدينة الصالحية الجديدة، وأسفرت الحملة عن ضبط وحدة جرش وخلط الأعلاف بدون تراخيص، والتحفظ على 11.375 طن علف دواجن، و12.350 طن خامات أعلاف، كما تم ضبط 3 محلات للاتجار فى المبيدات المغشوشة والمخصبات الزراعية بدون تراخيص، أحدها ناحية الصالحية الجديدة ويحمل تراخيص لكنه يتاجر فى الأصناف منتهية الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن مديرية الزراعة وتحررت المحاضر اللازمة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365