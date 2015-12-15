بالصور.. زراعة الشرقية تتحفظ على 23 طن أعلاف مغشوشة فى حملة مكبرة بفاقوس

تحفظت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، على كميات كبيرة من الأعلاف- أكثر من 23 طنًا- تم ضبطها فى وحدة جرش بدون تراخيص، فضلا عن كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة ضبطت فى محل آخر.

شنت مديرية الزراعة بالشرقية حملة مكبرة، برئاسة المهندس عاطف زناتى، مدير الرقابة على المبيدات الزراعية، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئية برئاسة الرائد أحمد إبراهيم، والنقيب فرج أباظة، فى منطقة أبو شلبى بفاقوس، ومدينة الصالحية الجديدة، وأسفرت الحملة عن ضبط وحدة جرش وخلط الأعلاف بدون تراخيص، والتحفظ على 11.375 طن علف دواجن، و12.350 طن خامات أعلاف، كما تم ضبط 3 محلات للاتجار فى المبيدات المغشوشة والمخصبات الزراعية بدون تراخيص، أحدها ناحية الصالحية الجديدة ويحمل تراخيص لكنه يتاجر فى الأصناف منتهية الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن مديرية الزراعة وتحررت المحاضر اللازمة.



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