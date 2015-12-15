بالصور..رئيس مدينة الأقصر يشهد افتتاح الصالون الثقافى الفنى لجنوب الصعيد

شهد العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، افتتاح الصالون الثقافى الفنى، والذى يضم محافظات الجنوب (أسوان _ الأقصر_ قنا_ البحر الأحمر) تحت مسمى "إبداعات فنانى الأقاليم"، الذى أقيم بقصر ثقافة الأقصر.

وأوضح الدكتور يوسف محمود إبراهيم رئيس لجنة التحكيم بالمعرض، أن الصالون نظمته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وهو عبارة عن مسابقة فى الفنون التشكيلية على مستوى كل إقليم، مؤكداً على أن الفن التشكيلى أساس فى رقى الإحساس، ومن ثم يرقى السلوك الحضارى، وبالتالى تتقدم بلادنا الحبيبة مصر إلى الأمام، وتقدم للصالون (58) فنانًا من فنانى إقليم جنوب الصعيد الثقافى، تقدموا بـ(108) أعمال فنية فى جميع مجالات الفنون التشكيلية (النحت والتصوير والرسم والجرافيك)، وقبلت لجنة التحكيم فى التصفيات (97 )عملا فنيا.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تتكون من الفنان الدكتور يوسف محمود إبراهيم رئيس اللجنة، والفنان الدكتور علاء أبو الحمد قومسيير الصالون، والفنان الدكتور رمضان عبد المعتمد عضو اللجنة، وهم من أساتذة كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إلى جانب ثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنان بدوى مبروك من هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والفنان أحمد الدندراوى.

وتقدم اللجنة للفائزين ثلاثة جوائز، يحصل الأول على 5000 جنيه، والثانى على 3000 جنيه، والثالث على 2000 جنيه، وتم تقسيم الجوائزمن الأول إلى الثالث على (11) فنانا مناصفةً، وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 500 جنيه.



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العميد أحمد نسيم يفتتح الصالون الثقافى الفنى



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افتتاح الصالون الثقافى الفنى بالأقصر



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نسيم يتفقد أعمال الصالون بالأقصر



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أحد المشاركين بالصالون يعرض أعماله



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نسيم يستمع لشرح حوال أعمال الصالون



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جانب من المشاركين بالصالون بالأقصر



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أطفال يشاركون بالصالون الثقافى الفنى



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أعمال المشاركين بالصالون



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عمل فنى بصالون الأقصر



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صورة تذكارية للمشاركين بالصالون الفنى