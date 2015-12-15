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النائبة منى شاكر: التوصل لحل نهائى لترخيص الميكروباص الصينى بمدينة إدفو

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النائبة منى شاكر: التوصل لحل نهائى لترخيص الميكروباص الصينى بمدينة إدفو النائبة منى شاكر: التوصل لحل نهائى لترخيص الميكروباص الصينى بمدينة إدفو
التقت النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان بالقيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين وأبرزها:

مشكلة إمكانية ترخيص سيارات الميكروباص الصينى لرفع المعاناة عن أصحابها، حيث أعلنت النائبة منى شاكر عن التوصل إلى حل جذرى فى هذا الشأن متمثلا فى ترخيص تلك السيارات على عدة مراحل بآلية مقننة، وفقاً لأقدمية عقد الشراء وتاريخ الإفراج الجمركى.

وأعلنت أيضا عن التوصل إلى حل لمشكلة مدافن نجع القارة بالكلح غرب ومدافن قرية العيطاب بناحية الرمادى، وتم التوصل إلى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على هذه المدافن وإنشاء سور حول الجبانات لحماية حرمة الموتى مع التشديد بملاحقة كل من تسول له نفسه بالشروع فى التعديات.

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