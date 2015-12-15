النيابة تأمر بدفن جثتى حكمى كرة قدم لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالصف

أمرت نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بدفن وتشريح جثث 5 مواطنين، بينهم حكمين كرة قدم، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ملاكى كان يستقلها الضحايا وأخرى نقل، بدائرة مركز الصف، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفين هم كل من أحمد خميس 40 سنة وأحمد جمال 30 سنة وإيهاب عويس 38 سنة، واثنين أخرين، لقيا مصرعهما حينما اختلت عجلة القيادة من يد السائق فاصطدم بسيارة نقل كانت تمر بجوارهم، ما أدى إلى مصرعهما ووفاة السائق، بينما لاذ سائق السيارة النقل بالفرار، وأصدرت النيابة قراراً بسرعة ضبطه وإحضاره.

وأضافت التحقيقات، أن من بين الضحايا حكمين كانا عائدين من إدارة إحدى المباريات بمنطقة حلوان، متوجهين إلى محافظة الفيوم، وأثناء عودتهما وقع الحادث الذى أودى بحياتهما.

كان حكمين كرة قدم لقيا مصرعهما، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، على الطريق الإقليمى بطريق الفيوم عند نزلة 6 أكتوبر، ونُقِلَ جثمانيهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

>