وصول 1381 رأس جمال حية ومغادرة 22 ألف طن بضائع لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة فرح 1 وعلى متنها 1381 رأس جمال حية بوزن 690 طن قادمة من جيبوتى، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بتفريغها كما يغادر الميناء السفينة أو إم اورديوم وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة والسفينة بورسعيد وعلى متنها 12 الف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 530 راكب و37 سيارة و14 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و77 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 23 شاحنة و7 راكب والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة و30 سيارة، كما يغادر الميناء السفينة فلاج اكسندروس وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 910 راكب و73 سيارة و17 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 523 راكب و2 سيارة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 290 راكب و25 سيارة تصدير والعبارة برنسيسة وعلى متنها 89 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 34 براد و15 تريلا، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 50 راكب والعبارة ايلة وعلى متنها 77 راكب و5 تريلا و4 براد و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 38 براد و9 تريلا و260 طرد سمك.