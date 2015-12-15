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بالصور.. عمال شركة بتروتريد بالإسكندرية يواصلون إضرابهم

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بالصور.. عمال شركة بتروتريد بالإسكندرية يواصلون إضرابهم بالصور.. عمال شركة بتروتريد بالإسكندرية يواصلون إضرابهم
واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالى، إضرابهم عن العمل بفرع الشركة بمنطقة عزبة سعد وسط الإسكندرية، لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى عودة لائحة 2004، وضم العاملين المقبلين على التثبيت إداريًا وماليًا، وضم سنوات الخبرة للتسويات وترقيتين بعلاوة.

وأعلن العمال عن مطالبهم بضرورة إعادة العمل بلائحة 2004 التى تضم العاملين المقبلين على التثبيت إداريًا وماليًا، وضم سنوات الخبرة للتسويات، والمطالبة بالمساواة مع زملائهم ممن تقاضوا نصيبهم من فائض الميزانية.

وقال العمال إنه تم توزيع الميزانية على 2600 عامل فقط، من إجمالى 14 ألف عامل فى جميع فروع الشركة بمختلف المحافظات.

ونسق عمال شركة بتروتريد بالإسكندرية الاضراب مع كافة الفروع بالمحافظات لمواجهة قضية فساد وإهدار المال العام بالشركة وتحويل المسئولين لمحاكمة عاجلة. ويشارك فى الإضراب أكثر من عشرة آلاف عامل على مستوى الجمهورية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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