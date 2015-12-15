إصابة 22 عاملا فى حادث تصادم على طريق "السادات - كفر داوود" بالمنوفية

أصيب 22 عاملا من عمال شركة الأهرام للغزل والنسيج بمدينة السادات بإصابات بالغة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق "السادات - كفر داوود" أمام كمين العجيزى. وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة السادات يفيد من وقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الإقليمى اتجاه السادات أمام كمين العجيزى- دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم 35052 رحلات بحيرة قيادة "حمادة.ن"، 30 عاما، سائق، ومقيم كوم حمادة بحيرة، يستقلها عمال شركة الأهرام للغزل، والسيارة رقم 1653 رحلات جيزة "فر قائدها هارباً" يستقلها عمال شركة الكان للغزل والنسيج.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة الثانية بالأولى أثناء تهدئتها لعبور المطبات الصناعية بكمين العجيزى ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وأحد مستقلى السيارة الأولى يدعى "أيمن.س"، 38 عاما، عامل، ومقيم كوم حمادة – بحيرة بجرح بالساق اليمنى، كما أصيب 20 آخرين ونقل الأول إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر رقم 16621 جنح مركز السادات لسنة 2015 م وجار العرض على النيابة.