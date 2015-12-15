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بالفيديو.. مشادات بين عمال أحد المحال الشهيرة وأفراد حى العجوزة

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بالفيديو.. مشادات بين عمال أحد المحال الشهيرة وأفراد حى العجوزة بالفيديو.. مشادات بين عمال أحد المحال الشهيرة وأفراد حى العجوزة
رصدت كاميرا 7 قناة "اليوم السابع" المصورة مشادات بين عمال إحدى المحال الشهيرة بالمهندسين وبين أفراد حى العجوزة أثناء نقل اللحوم منتهية الصلاحية لمديرية الطب البيطرى.

كانت مديرية الطب البيطرى بالجيزة قد تمكنت فجراليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بعدد من المطاعم والفنادق السياحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحى العجوزة ومنطقة المهندسين، بمشاركة لجنة مكونة من شرطة مرافق العجوزة ، وأفراد من حى العجوزة.

جاءت الحملة برئاسة العميد خالد الأعصر مدير إدارة شرطة المرافق وبمعاونة الرائد عمرو قابيل عن وجود مخالفات داخل بعض المنشآت السياحية والفنادق.

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مصر 365

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