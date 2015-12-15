السكة الحديد تواجه التهرب من ثمن التذكرة بتفعيل قانون السفر بالقطارات

قررت هيئة السكة الحديد تفعيل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، تنفيذا للحملة الصارمة التى يقودها الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، لإعادة الانضباط للسكة الحديد وإجبار الركاب على سداد قيمة التذكرة من خلال شبابيك التذاكر بعد أن تلاحظ زيادة نسبة التهرب من دفع ثمن التذكرة وإهدار إيرادات السكة الحديد.

وقال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة أقامت 30 كشك بيع تذاكر فى المحطات الرئيسية ووضعت بوابات على مداخل الأرصفة لمنع دخول أى راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة، مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة وتقديمها لموظف السكة الحديد المختص تنفيذا للقانون رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والذى تنص بعض مواده على الآتى: لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها، أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح، وعلى الركاب أن يقدموا تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصين عند كل طلب، وأن يسلموها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، ومن يخالف أحكام هاتين المادتين يعاقب بالحبس والغرامة أو إحداهما.

وشدد رئيس الهيئة بزيادة عدد المحصلين على بوابات الدخول والخروج وعلى الأرصفة لتحصيل قيمة التذكرة والتأكد من حصول الراكب على التذكرة قبل ركوب القطار، وتحصيل الغرامة المقررة من الراكب بدون تذكرة ، لافتا إلى أن السكة الحديد قامت بإنشاء مكاتب جديدة لخدمة العملاء بالمحطات لخدمة جمهور المسافرين.



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