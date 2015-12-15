جون كيرى: داعش لم يترك لنا خيار سوى القضاء عليه

قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى أن داعش تمثل خطر على شعوبنا فهم يهاجمون تاريخنا وثقافتنا ولا يوجد خيار تركوه لنا سوى القضاء عليهم.

وأضاف كيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسى بموسكو، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، أبدا استعدادا للمضى قدما فى الحل السورى.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن مشكلة الإرهاب أوسع من الأزمة السورية، مؤكدا على أنه سيتبادل مع نظيره الأمريكى وجهات النظر بشأن النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

- بالصور.. "كيرى" يصل موسكو لمناقشة الوضع بسوريا والأزمة بين روسيا وتركيا

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