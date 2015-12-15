أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"مكافحة الفيروسات الكبدية":بدء علاج 80ألف مريض بدكلنزا المستورد مع سوفالدى

Google+ Print
"مكافحة الفيروسات الكبدية":بدء علاج 80ألف مريض بدكلنزا المستورد مع سوفالدى "مكافحة الفيروسات الكبدية":بدء علاج 80ألف مريض بدكلنزا المستورد مع سوفالدى
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم البدء بعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى المحلى مع دكلنزا المستورد فى مراكز الكبد.

وأضاف "دوس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السوفالدى يصرف حالياً للمرضى بشكل منتظم، مشيرا إلى أن السوفالدى متوافر بمراكز الكبد ولا توجد أزمة فى صرفه للمرضى.

وأوضح "دوس"، أن تعانى من انتشار الفيروس بنسبة كبيرة بين مواطنيها بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم تسجيل 40 ألف حالة وفاة سنويا، بالإضافة إلى 170 لـ200 ألف حالة إصابة جديدة بسبب هذا الفيروس.

وأكد أن زيادة معدلات الإصابة بالمرض يرجع لضعف برامج التحكم فى العدوى، التى بذلت وزارة الصحة فيها الكثير من المجهودات غير المسبوقة عالميا لتقليل هذه الزيادة ومكافحة نقل العدوى، وذلك من خلال الكثير من البرامج العالمية، التى كانت آخرها التعاون بين وزارة الصحة وجامعة كلود برنارد الفرنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية