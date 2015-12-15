"مكافحة الفيروسات الكبدية":بدء علاج 80ألف مريض بدكلنزا المستورد مع سوفالدى

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم البدء بعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى المحلى مع دكلنزا المستورد فى مراكز الكبد.

وأضاف "دوس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السوفالدى يصرف حالياً للمرضى بشكل منتظم، مشيرا إلى أن السوفالدى متوافر بمراكز الكبد ولا توجد أزمة فى صرفه للمرضى.

وأوضح "دوس"، أن مصر تعانى من انتشار الفيروس بنسبة كبيرة بين مواطنيها بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم تسجيل 40 ألف حالة وفاة سنويا، بالإضافة إلى 170 لـ200 ألف حالة إصابة جديدة بسبب هذا الفيروس.

وأكد أن زيادة معدلات الإصابة بالمرض يرجع لضعف برامج التحكم فى العدوى، التى بذلت وزارة الصحة فيها الكثير من المجهودات غير المسبوقة عالميا لتقليل هذه الزيادة ومكافحة نقل العدوى، وذلك من خلال الكثير من البرامج العالمية، التى كانت آخرها التعاون بين وزارة الصحة وجامعة كلود برنارد الفرنسية.