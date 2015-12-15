8 أمراض تعرف عليها من لون لسانك أهمها التيفود وأمراض المناعة

أرسلت قارئة تسأل، ابنى أصيب بالحمى والطفح الجلدى، وعند الذهاب للطبيب رأى لسان طفلى وقال إنها الحمى القرمزية، ولذلك أريد أن اتعرف على هذا المرض؟.

ويجيب عن هذا السؤال الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، ويقول إن لون اللسان المتعارف عليه هو الوردى الباهت وقد يتغير هذا اللون عند التعرض للإصابة بالأمراض.

ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض الأمراض التى يمكنك التعرف عليها من لسانك، ومنها:

1- فى حالة "الحمى القرمزية" يتحول اللسان إلى اللون الأحمر ويصبح كحبة الفراولة وهذا المرض يسببه نوع من البكتيريا ويصاحب هذا المرض حمو وطفح جلدى.

>2- هناك مرض يصيب الأطفال يسمى "كاواساكى" وذلك نسبة إلى طبيب يابانى وهذا المرض يشبه أعراضه الحصبة حيث يشكو الطفل من ارتفاع فى درجة الحرارة وحدوث احمرار بالعين والتهاب فى ملتحمة العين وألم فى المفاصل وتضخم فى الغدد الليمفاوية فى الرقبة وبعد الشفاء يقشر جلد اليدين والقدمين.

>3- يغطى اللسان ببقع بيضاء فى حالة الإصابة "بالفطريات والكانديدا".

>4- يغطى اللسان ببقع بيضاء كثيرة مثل الأربطة فى حالة الإصابة بمرض "الحزاز المنبسط".

>5- يغطى اللسان بطبقة بيضاء فى حالة الإصابة "بحمى التيفود".

>6- يصاب اللسان بقرح فى كثير من الأمراض منها "نقص المناعة".

>7- يتحول اللسان إلى اللون الأحمر فى حالة "نقص الفيتامينات" مثل فيتامين ب1.

>8- اسوداد اللسان بسبب "كثرة التدخين".