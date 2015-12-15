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دراسة صادمة: الإفراط فى شرب الشاى الأخضر قد يسبب انخفاض الخصوبة والعقم

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دراسة صادمة: الإفراط فى شرب الشاى الأخضر قد يسبب انخفاض الخصوبة والعقم دراسة صادمة: الإفراط فى شرب الشاى الأخضر قد يسبب انخفاض الخصوبة والعقم
أشادت العديد من الأبحاث والدراسات بفوائد الشاى الأخضر الصحية العديدة لعدة قرون، ولكن هناك نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أكدت أن الإفراط فى شرب هذا النوع من الشاى يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة فى اليوم.
>وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن الإفراط فى شرب الشاى الأخضر قد يكون له تأثير ضار على الإنجاب ومستوى النمو.

وأكد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الأغذية الوظيفية، أن شرب كميات كبيرة من الشاى الأخضر يخفض من مستوى الخصوبة لدى ذباب الفاكهة، فضلاً عن انخفاض تطوير ذريتهم.

فى حين أنه من غير الواضح ما إذا كان الاستهلاك المفرط للشاى الاخضر لديه نفس التأثير على البشر، وفقًا للباحثين.

وأشار الباحثون إلى أن الشاى الأخضر يتكون من الأوراق الطازجة لنبات يسمى "كاميليا سينينسيس"، ويحتوى على مستوى مرتفع من مضادات الأكسدة والبوليفينول المفيدة للصحة إلى حد كبير.

وأظهرت البحوث السابقة أن الشاى الأخضر يمكن أن يساعد فى خفض الوزن، وخفض الكولسترول ويحمى من العديد من الأمراض، بما فى ذلك السرطان، وأمراض القلب ومرض الزهايمر.

ومع ذلك، أكد الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن استهلاك 10 ملليجرام يوميًا من الشاى الأخضر يؤثر على الخصوبة وقد يسبب العقم، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن شرب أكثر من 10 مجم من الشاى الأخضر أدى لتشوهات خلقية فى الأعضاء التناسلية لذباب الفاكهة، بما فى ذلك ضمور فى الخصيتين والمبيضين.

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مصر 365