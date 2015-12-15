كمادات الشاى والخضار.. أبرز طرق علاج تورم العينين

تورم العينين حالة شائعة تصيب الكثيرين، وتسبب الضيق للشعور بتورم الوجه بالكامل، ولها الكثير من الأسباب بحيث لا يمكن حصرها، ولكن وحسب توضيح الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية، فالمشكلة تكمن فى إجهاد العينين بأية طريقة، بالسهر لفترات طويلة، أو النوم المضطرب، أو الأعمال المكتبية والتركيز الشديد فى شاشات الموبيل والكمبيوتر، والإسراف فى التركيز على القراءة، كذا تخزين الجسم سوائله وإصابته بحالة من الانتفاخ.

وتابع الدكتور أيمن حديثه عن تورم العينين، مقدمًا بعض النصائح للتخلص من المشكلة:

>-ابتعد لأمتار كافية عن شاشة التليفزيون، ولا تركز كثيرًا فى شاشات الموبيل والكمبيوتر دون نظارة لحفظ النظر ودون القيام. لمدة ١٠ دقائق كل نصف ساعة من أمام الشاشة.

-اهتم بشرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بما لا يقل عن ٢ لتر يوميا أى ثمانى أكواب للحفاظ على الجسم دون انتفاخات وتورم.

-كمادات باكيت الشاى الباردة بعد ابتلالها بالمياه وتبريدها ووضعها على العينين لمدة عشر دقائق، تساعد على التخلص من تورم العينين سريعًا

-اهتم بتصحيح نظرك إذا ما تطلب الأمر بنظارة طبية أو غيرها، مع عدم الإسراف فى ارتداء العدسات اللاصقة

-لا تسرف فى القراءة واهتم بالقراءة فى أجواء جيدة من إضاءة مناسبة

-اهتم بعمل كمادات باردة مع تورم عينيك لمدة خمس دقائق يوميًا

-كمادات الخضراوات الطبيعية كالخيار والبطاطس الباردة، بحيث يتم تبريدها قليلا فى الثلاجة، مع وضعها لمدة عشر دقائق على العينين لتخفف جدا من تورمها بشكل ملحوظ

-النوم لساعات كافية لا تقل عن الثمانية ساعات يوميًا، مع عدم النوم فى الإضاءة