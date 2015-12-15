كمادات الشاى والخضار.. أبرز طرق علاج تورم العينين

وتابع الدكتور أيمن حديثه عن تورم العينين، مقدمًا بعض النصائح للتخلص من المشكلة:
>-ابتعد لأمتار كافية عن شاشة التليفزيون، ولا تركز كثيرًا فى شاشات الموبيل والكمبيوتر دون نظارة لحفظ النظر ودون القيام. لمدة ١٠ دقائق كل نصف ساعة من أمام الشاشة.
-اهتم بشرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بما لا يقل عن ٢ لتر يوميا أى ثمانى أكواب للحفاظ على الجسم دون انتفاخات وتورم.
-كمادات باكيت الشاى الباردة بعد ابتلالها بالمياه وتبريدها ووضعها على العينين لمدة عشر دقائق، تساعد على التخلص من تورم العينين سريعًا
-اهتم بتصحيح نظرك إذا ما تطلب الأمر بنظارة طبية أو غيرها، مع عدم الإسراف فى ارتداء العدسات اللاصقة
-لا تسرف فى القراءة واهتم بالقراءة فى أجواء جيدة من إضاءة مناسبة
-اهتم بعمل كمادات باردة مع تورم عينيك لمدة خمس دقائق يوميًا
-كمادات الخضراوات الطبيعية كالخيار والبطاطس الباردة، بحيث يتم تبريدها قليلا فى الثلاجة، مع وضعها لمدة عشر دقائق على العينين لتخفف جدا من تورمها بشكل ملحوظ
-النوم لساعات كافية لا تقل عن الثمانية ساعات يوميًا، مع عدم النوم فى الإضاءة