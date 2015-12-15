عبور 140 سفينة قناة السويس خلال ثلاثة أيام بحمولة 8.3 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحي للقناة شهد خلال الثلاثة أيام الماضية، بداية من السبت حتى أمس الاثنين، عبور 140سفينة بحمولة 8 مليون و300 الف طن.

عبرت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب 83 سفينة بحمولة 4 مليون و600 ألف طن، ومن الجنوب عبرت القناة الجديدة خلال الثلاثة أيام الماضية 57 سفينة بحمولة 3 مليون و700 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة اسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي التابعة لجزر المارشال MOZAH بحمولة 165 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأحد عبور42 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EZELYN MAERSKحمولة 171ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن ، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAGESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنين، عبور45 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، عن أن قافلة الشمال شهدت عبور29 سفينة بحمولة مليون و200 الف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HAMPURG EXPRESSبحمولة 147ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.

كما عبرت 16سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LANDON بحمولة 182 ألف طن.