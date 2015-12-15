زوجة "منتحر السلام" للنيابة: شعر بالخجل عندما فضحته بعلاقاته النسائية

استمعت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس، لأقوال زوجة العامل المنتحر شنقا داخل شقته.

وقالت زوجته أمام النيابة، إنها اكتشفت منذ فترة أن زوجها يخونها مع سيدات وله علاقات غرامية معهن، وعندما واجهته حدث بينهما مشادة تركت على إثرها شقتها وسافرت إلى أسرته وأخبرتهم بما حدث وكشفت لهم عن خيانة زوجها وتعدد علاقاته النسائية مما دفع أسرته للاتصال به، وافتضح أمره فشعر بالخجل وقرر الانتحار.

كان قسم شرطة السلام، قد تلقى بلاغا بانتحار عامل داخل شقته، فانتقل رجال المباحث، وتبين أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة فى سقف غرفته وأنهى حياته.

وتوصلت التحريات، إلى أن زوجة المتوفى تركت المنزل بعدما اكتشفت تعدد علاقاته النسائية، وتوجهت إلى أسرتها، وأخبرت أفراد عائلته بأنه يخونها، وعندما علم العامل بافتضاح أمره شعر بالخجل وصنع مشنقة لنفسه وانتحر.

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