اليوم.. محاكمة 494 متهمًا فى "أحداث مسجد الفتح"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح رشدى، نظر محاكمة 494 متهمًا، بشأن اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ومن أبرز المتهمين بالقضية: أحمد المغير، وعبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، وصلاح سلطان، وعبد الرحمن عز، والقيادى الإخوانى سعد عمارة .

كانت أحداث مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أسفرت عن مقتل 44 شخصًا، وإصابة 59 آخرين، بينهم 22 من قوات الأمن.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى ختام التحقيقات التى باشرتها فى تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح، وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذ أغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، فضلاً عن إضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

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