اسكان الوادى الجديد: تخصيص 4500 فدان لانشاء مدينة الخارجة الجديدة قريبا

قال المهندس أحمد حسين مدير عام قطاع الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المديرية قد عرضت على وزير الإسكان فكرة إنشاء فرع لهيئة للمجتمعات العمرانية بالمحافظة حيث وافق الوزير على إنشاء الفرع شمال مدينة الخارجة، بعد مخاطبة محافظ الإقليم بإمكانية تخصيص 4500 فدان شمال مدينة الخارجة لانشاء المدينة الجديدة المتكاملة.

وأضاف حسين أن الوادى الجديد ومطروح هما المحافظتان الوحيدتان اللتين لم ينشأ فيهما فرع للهيئة حتى الان وهو ما جعله يعرض على وزير الاسكان الفكرة فى ظل وجود مساحات شاسعة من الاراضى والية للتنفيذ من خلال انشاء جهاز لمدينة الخارجة الجديدة يقوم بتنفيذ المشروع بما يوفر عدد كبير من فرص العمل لابناء المحافظة ويقضى على ظاهرة غلاء اسعار العقارات .