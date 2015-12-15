اسكان الوادى الجديد: تخصيص 4500 فدان لانشاء مدينة الخارجة الجديدة قريبا

قال المهندس أحمد حسين مدير عام قطاع الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المديرية قد عرضت على وزير الإسكان فكرة إنشاء فرع لهيئة للمجتمعات العمرانية بالمحافظة حيث وافق الوزير على إنشاء الفرع شمال مدينة الخارجة، بعد مخاطبة محافظ الإقليم بإمكانية تخصيص 4500 فدان شمال مدينة الخارجة لانشاء المدينة الجديدة المتكاملة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف حسين أن الوادى الجديد ومطروح هما المحافظتان الوحيدتان اللتين لم ينشأ فيهما فرع للهيئة حتى الان وهو ما جعله يعرض على وزير الاسكان الفكرة فى ظل وجود مساحات شاسعة من الاراضى والية للتنفيذ من خلال انشاء جهاز لمدينة الخارجة الجديدة يقوم بتنفيذ المشروع بما يوفر عدد كبير من فرص العمل لابناء المحافظة ويقضى على ظاهرة غلاء اسعار العقارات .