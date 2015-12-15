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"الزراعة":استيراد 72 ألف طن تقاوى بطاطس خالية من الأمراض الحجرية

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"الزراعة":استيراد 72 ألف طن تقاوى بطاطس خالية من الأمراض الحجرية "الزراعة":استيراد 72 ألف طن تقاوى بطاطس خالية من الأمراض الحجرية
قال الدكتور سعد موسى، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعى، بشأن استيراد تقاوى البطاطس يوضح وصول 72 ألف طن من الدول الأوروبية تنطبق عليها كافة الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية التى يتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير وخالية من جميع الأمراض الحجرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع استيراد 130 ألف طن لزراعات الموسم الجديد.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك استراتيجية محكمة لتشديد إجراءات فحص تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبى قبل دخولها البلاد، حيث يتم فحصها داخل محطات المستوردين التى تخضع للمراقبة من قبل إدارة الحجر، مشيرا إلى أن استيراد التقاوى تم طبقا للضوابط والاشتراطات المصرية، مؤكدا أن أهم المشاكل التى تواجههم هى ضبط بعض الرسائل الحاملة للأمراض الحجرية، ومنها العفن البنى، مشيرا إلى منع بعض الرسائل لعدم تسرب الأمراض إلى الثروة الزراعية المصرية.

وأوضح، أنه يتم فحص رسائل تقاوى البطاطس الواردة من الخارج بدقة فى موانى وصول الحجر الزراعى،كما يتم فحص عينات منها معملياً بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض، وهناك لجنتين الأولى لإدارة الأزمات تكون مختصة بحل مشاكل ومعوقات تصدير الموالح واستيراد تقاوى البطاطس من دول أوروبا، و الثانية هدفها المتابعة والتفتيش على محطات التعبئة، وفحص تقاوى البطاطس واختيار المفتشين ذات الكفاءة العالية فى المتابعة على استيراد وتصدير المنتجات الزراعية لكل الدول المتعامل معها.


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