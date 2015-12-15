مدير محمية بالبحر الأحمر: ارتفاع الغطسات لـ200 ألف يهدد الكائنات البحرية

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إن أخطر ما تعانى منها الكائنات البحرية والشعاب المرجانية كثرة عدد الغطاسين وتكرار الغطسات، لافتا إلى أن عدد الغطسات فى مناطق الشعاب بالبحر الأحمر تخطى الـ 200 ألف سنويا.

وأضاف مدير محمية الجزر الشمالية، لـ" اليوم السابع"، أن المعدل الطبيعى لمرات الغطسة داخل أماكن الشعب لتنميتها المستدامة والحفاظ عليها لا يزيد عن 18 ألف غطسة سنوياً.

وأوضح غلاب، أنه من الصعب منع عمليات الغطس، خاصة أن البحر الأحمر من أهم المحافظات سياحيا ويجلب عددا كبيرا من الزوار عشاق الرياضة البحرية، لافتا إلى أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أشرف على وضع خطة للتنمية المستدامة لتلك المناطق، بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية المختلفة بوضع ارشادات، وشمندورات، وخير دليل على ذلك "خليج صمداى" أو بيت الدرافيل، حيث أن تلك المنطقة وضعت لها خطة إدارة ناجحة لأستدامة الدرافيل بها.

وأشار إلى مشروعات لإدارة مناطق أخرى بالبحر الأحمر للحفاظ على التنمية المستدامة لها مثل جزر الفانوس وعرق سومية.