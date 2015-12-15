فواكه تساعدك على إنقاص وزنك أهمها الكمثرى والجريب فروت

البعض يعتقد خطأ أن كل الفاكهة متساوية فى نسب السكر التى تحتوى عليها، ومتساوية فى السعرات الحرارية وأنها جميعًا وبأى كمية لا يمكنها زيادة الوزن، هذا التعميم خاطئ ويحتاج لبعض التعديل، فالفاكهة بالطبع شديدة الأهمية للجسم والصحة خاصة لراغبى الريجيم والرشاقة، ولكن "صوابعك مش زى بعضها"، فالفاكهة تختلف نسب السكريات الطبيعية بها وبالتالى سعراتها الحرارية باختلاف نوعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعض الفاكهة كالمانجو والعنب، والبلح قد تزيد الوزن عن الكمثرى والبرتقال وغيرها من أنواع أخرى للفاكهة، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن الفواكه، مؤكدة أن بعض أنواعها لا يزيد الوزن مطلقًا، بل ويساعد أيضًا على حرق الدهون بالجسم، ويزيد من القدرة على الشعور بالشبع لمدة أطول، وإنقاص الوزن بشكل أسرع.

وأوضحت أخصائية السمنة والنحافة، أن هذه الفاكهة التى تساعد على فقدان الوزن، ينصح بتناولها والتركيز عليها من قبل أطباء التخسيس، لأولئك الذين يبحثون عن الرشاقة والجسم المثالى، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر وفيتامينات مركزة، فلا يعانى الجسم الذى يتبع الريجيم من مشكلة الضعف العام أو الهزلان، أو نقص العناصر، أو الإعياء والدوخة والصداع، والناتج عن إتباع أنظمة ريجيم لإنقاص الوزن.

وذكرت الدكتورة صفاء بعض من هذه الفاكهة أهمها:

الكمثرى: من الفاكهة الغنية بالألياف والمفيدة للجسم والصحة بحيث تعمل على تقليل نسبة الكولسترول فى الدم، كما تحتوى على نسبة كبيره من البوتاسيوم، لذا ففوائدها مضاعفة فلا تزيد الوزن وتفيد الجسم فى الوقت ذاته، يمكن تناول من ثمرتين لثلاث يوميًا.

-الكيوى: فاكهة فى منتهى الأهمية وتناولها يزيد الإحساس الشديد بالشبع فهى لا تزيد الوزن، وتمد الجسم بفيتامينات يحتاجها

-الجريب فروت: يسهل من عملية التمثيل الغذائى فى الجسم كما أنه غنى جدًا بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع وعدم زيادة الوزن

-التفاح الأخضر: له العديد من الفوائد فهو غنى جدًا بالألياف التى تساعد على الشعور بالشبع، ويحتوى على سعرات حرارية قليلة جدًا لا تزيد الوزن