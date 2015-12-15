سلافة معمار وخلافات مع كاريس بشّار

بدأت الممثلة السورية سلافة معمار تصوير مشاهدها في مسلسل "خاتون"، بشخصية "نعمت" التي ستخوض تحدياً مع شخصية "زمرد" التي تجسدها الممثلة كاريس بشّار.

وتحاول "نعمت" التلاعب بـ "خاتون" (كندة حنّا) لفرط عقد العائلة في سبيل تحصيل الزعامة لزوجها ابن الزعيم "أبو العز" (سلوم حداد).

وتستخدم معمار أدواتها التمثيلية من أجل إبراز سيطرتها على زوجها بجمالها وفطنتها، ودفعه إلى تنفيذ ما تريده منه هذه "الأنثى الساحرة".

وتقف طليقة "عكّاش" (باسم ياخور) "زمرد" ابنة الزعيم وشقيقة "خاتون" في وجه "نعمت"، في خط درامي يحمل دلالة خاصة على معنى الوحدة داخل البيت الواحد.

وتشارك معمار في بطولة العمل إلى جانب، مجموعة من النجوم السوريين والعرب، من أبرزهم باسم ياخور وكاريس بشّار و سلّوم حداد وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا وزهير رمضان ومعتصم النهار. ومن لبنان يوسف الخال و طوني عيسى وحسن كشاش من الجزائر ومعز التومي من تونس، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.

وكانت الفنّانة السورية سلافة معمار انتهت أخيراً من تصوير دورها في "امرأة كالقمر" من تأليف ريم حنّا وإخراج المثنى صبح، من بطولتها إلى جانب قيس الشيخ نجيب وآخرين، وذلك ضمن "خماسيات الغرام" الجزء الثالث من "أهل الغرام".

انطلاق سلافة بالتصوير يولد حالة كبيرة من الجدل حيث كانت الشركة المنتجة قد أعلنت عن تصدي الفنانة ديمة قندلفت لشخصية " نعمت " وهو ما أعلنت عنه ديمة بشكل رسمي أيضاً فلماذا اعتذرت ديمة ودون أن توضح الأسباب ؟

وعلى النقيض فلقد اعتذرت الفنانة سلافة معمار عن المسلسل في البداية وبالتحديد عن شخصية " زمرد " التي كان مقرراً أن تؤديها كاريس بشار التي اعتذرت عن العمل ولكن سرعان ما عادت إليه .

بسبب شقيقتها كاريس بشّار تعود إلى دمشق